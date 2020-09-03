Карен Шахназаров назвал своих любимых актеров

Российский кинорежиссер Карен Шахназаров рассказал, что одинаково ценит талант всех актеров, которые снимались у него в фильмах. Однако картины разные и роли, соответственно, тоже, отметил он.

Шахназаров признался, что все актеры для него "любимые", однако это не значит, что они должны кочевать из одной картины в другую. Режиссер объяснил, что все роли разные и заточены под конкретный типаж и характер. Однако с некоторыми актерами ему все же посчастливилось работать в нескольких картинах:

"Олег Басилашвили, снялся у меня в пяти картинах. Благодарен судьбе за то, что мне посчастливилось в нескольких картинах снимать таких мастеров, как Макдауэлл, Джигарханян, Янковский, Филатов, Евстигнеев", — рассказал Шахназаров "Литературной газете".

Кинорежиссер также отметил фильм "Белый тигр", посвященный его отцу, в котором снялись очень хорошие немецкие актеры. Шахназаров сообщил, что однажды ему довелось поработать и с Марчелло Мастроянни, однако тот фильм так и не вышел.