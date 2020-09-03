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23:13   3 Сентября 2020
Общество

Московский оперштаб сообщил о новых смертях пациентов с COVID-19

Московский оперштаб сообщил о новых смертях пациентов с COVID-19

Всего за сутки в Москве скончались 10 пациентов, у которых врачи ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 столицы.

С начала эпидемии COVID-19 в Москве умерло 4867 человек, у которых был выявлен коронавирус. При этом уточняется, что у большинства из пациентов были и другие сопутствующие заболевания.

Недавно заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что на борьбу с коронавирусной инфекцией в столице было выделено около 300 миллиардов рублей, передает телеканал "360".

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Автор: Ирина Большунова
#москва #коронавирус #оперштаб

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