Московский оперштаб сообщил о новых смертях пациентов с COVID-19

Всего за сутки в Москве скончались 10 пациентов, у которых врачи ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 столицы.

С начала эпидемии COVID-19 в Москве умерло 4867 человек, у которых был выявлен коронавирус. При этом уточняется, что у большинства из пациентов были и другие сопутствующие заболевания.

Недавно заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что на борьбу с коронавирусной инфекцией в столице было выделено около 300 миллиардов рублей, передает телеканал "360".