"Большая двадцатка" заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

Некоторые страны, являющиеся членами "Большой двадцатки" (G20) проявили "широкий интерес" к вакцине от COVID-19 российского производства "Спутник V". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что эпидемия коронавируса показала острую необходимость в скоординированном реагировании государств на проблемы мирового масштаба, передает Lenta.ru.

"В этой связи хотел бы подтвердить нашу открытость для взаимовыгодного сотрудничества на данном направлении", — отметил Лавров

Российский аналог вакцины от COVID-19 стал первым зарегистрированным препаратом против коронавирусной инфекции. Его разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи при сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций.

Недавно стало известно, что российский министр иностранных дела Сергей Лавров отправится на Кипр с рабочим визитом. Переговоры намечены на 8 сентября, передает телеканал "360".