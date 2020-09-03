Фильм в поддержку похищенных социологов "Шугалей-2" показали петербуржцам

Закрытая премьера остросюжетного боевика "Шугалей-2" состоялась в четверг, 3 сентября, в Петербурге. На показ фильма пришли известные люди Северной столицы, неравнодушные к судьбе социолога Максима Шугалея.

На премьеру были приглашены такие знаменитости, как актеры Семен Фурман, Екатерина Решетникова, певица Алиса Вокс, режиссер фильма Максим Бриус и другие.

В конце августа предпремьерный показ "Шугалея-2" прошел в Сыктывкаре. Общероссийская премьера запланирована на 6 сентября, состоится она на канале НТВ.

Кинокартина "Шугалей-2" рассказывает о судьбе россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые с весны прошлого года удерживаются в неофициальной ливийской тюрьме "Митига". Им до сих пор не предъявлено никаких обвинений. Первая часть ленты вышла на экраны 1 мая.

Многие эксперты уже неоднократно отмечали, что выход фильма "Шугалей-2" позволит создать общественный резонанс вокруг ситуации с похищением российских социологов в Ливии. Так, публицист и востоковед Андрей Онтиков в разговоре с корреспондентом издания "НьюИнформ" выразил мнение, что сиквел ускорит процесс освобождения россиян.