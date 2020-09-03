Российские водители смогут оформлять ДТП в электронной форме

Российские водители смогут оформлять электронное извещение о дорожной аварии вместо бумажного. Нововведения вступят в силу с 1 ноября, сообщила газета "Коммерсантъ".

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев рассказал "Ъ", что с ноября услуга оформления ДТП в электронном формате будет доступна как физическим, так и юрлицам. Автомобилисты смогут оформить аварию через мобильное приложение "Помощник ОСАГО" прямо на месте ДТП.

Водителям при оформлении будет необходимо нарисовать схему происшествия и прикрепить фотографии. Данные будут автоматически переданы в базу РСА, передает телеканал "360".