Berlingske: Швеция испугалась проходивших мимо российских кораблей

Показавшиеся на горизонте в Балтийском море российские десантные корабли привели Швецию в ужас и заставили ее пожалеть о демилитаризации острова Готланд.

Об этом пишет датское издание Berlingske, отмечая, что российские корабли давно прошли мимо, а паника в Швеции по поводу того, что ее «самый важный форпост в Балтике» оказался обнажен, не утихает. Вооруженные силы страны приведены в боевую готовность, при этом на остров Готланд переправляются войска с большим количеством военной техники.

«Низко в небе над побережьем с ревом разворачивается серый истребитель. На улицах компанию туристам теперь составляют вооруженные солдаты в камуфляже, а бронетранспортеры борются за место на узких дорогах острова, — сообщает датское издание. — Швеция не была в такой ситуации со времен окончания холодной войны 30 лет назад».

Причиной всего этого переполоха, который начался в Швеции одним из «мирных дней позднего лета» оказалась группа российских военных кораблей, которые прошли на расстоянии нескольких километров от шведского острова Готланд в Балтийском море.

В результате шведская армия была приведена в боевую готовность, а начальник оперативного управления Вооруженных сил Швеции, вице-адмирал Ян Тернквист объявил гражданам, что страна оказалась в «острой ситуации», когда ее властям и войскам необходимо реагировать «на реальную угрозу».

Однако, как отмечает датское издание, эти события стали кульминацией, которой предшествовало неожиданно сделанное шведским военным руководством открытие, что Балтийское море превратилось в эпицентр наиболее интенсивной за последние 30 лет военной активности. Иностранные войска, как выяснилось, проводят свои учения совсем близко от шведских границ, и, хотя опасность реального нападения, по мнению Яна Тернквиста, невелика, руководство страны, тем не менее, решило повысить боеготовность национальной армии, чтобы не быть «застигнутым врасплох».

Шведских политиков неожиданно очень озаботила обстановка на Балтике и в окрестных районах, а также в отдельных восточноевропейских странах.

«Мы уже некоторое время следим за развитием событий в Балтийском море. И сейчас сигнализируем нашим партнерам, а также России, что готовы защищать целостность и суверенитет Швеции», — счел нужным заявить глава Минобороны Швеции Петер Хультквист.

Спустя день, после первых заявлений на эту тему, стало известно, что Россия проводит в Балтийском море большие военные учения с участием десантных кораблей и большого количества самолетов. Тогда же стало ясно, что у острова Готланд были замечены три больших десантных корабля, которые обычно используют для высадки войск.

По информации шведских СМИ, на борту российских военных кораблей могло находится до 6 тысяч военнослужащих, и именно эта информация заставила местные власти немедленно заняться дополнительным укреплением Готланда.

Во времена «холодной войны» на шведском острове Готланд постоянно был размещен военный контингент, но 15 лет назад Стокгольм начал массовое разоружение и вывел оттуда всех военнослужащих и военную технику.

На протяжении долгих лет остров оставался безоружным, но в 2019 году шведские политики решили вновь разместить на Готланде сухопутные войска и танки, а уж после того, как неподалеку были замечены российские десантные корабли, на остров были дополнительно отправлены армейские подразделения, бронетехника и даже истребители шведских ВВС. Военный контингент был равномерно распределен по всей территории острова, при этом были задействованы самолеты-разведчики, которые теперь постоянно патрулируют небо над Балтийским морем, и военные корабли, которые ведут наблюдение за кораблями ВМФ РФ.

Так как еще недавно никто в Швеции не мог и подумать, что придется столкнуться с «потенциальным военным конфликтом», стране удавалось хорошо экономить на обороне, в том числе и на содержании некогда важнейшего стратегического форпоста в Балтийском море – острова Готланд. Тем в большее волнение повергла шведских политиков нынешняя ситуация, отмечает датское издание.

«Внезапно стало принято считать, что Готланд больше не имеет стратегического значения, и потому остров можно демилитаризовать. И никто не слушал отдельные предупреждения, что однажды он сможет сыграть даже еще более важную роль, чем во время холодной войны», — приводит Berlingske слова профессора Вильгельма Агрелля из Лундского университета, который считается одним из самых компетентных военных экспертов Швеции.

По словам Агрелля, представление шведов о политике безопасности сильно изменилось после событий 2014 года. Они были вынуждены признать, что демилитаризованный Готланд является их ахиллесовой пятой, так как остров не в состоянии самостоятельно себя защитить, является легкой добычей, а в случае его захвата Швеция будет не в силах его вернуть.

Таким образом, ни о какой экономии на обороне Швеции больше не идет и речи. Власти уже инвестировали крупные суммы в военную технику и собираются в ближайшие годы выделять миллиарды на расширение и модернизацию Вооруженных сил страны. Кроме того, власти Швеции возобновили отмененную ранее воинскую повинность для населения.

Все эти меры, по мнению Вильгельма Агрелля, являются недвусмысленным сигналом о готовности Швеции защищать и остров Готланд, и свой суверенитет, они должны оказать на возможного «агрессора» сдерживающий эффект. Вот только военный эксперт не уточняет, этот «сигнал» Швеция посылает трем российским десантным кораблям, которые своим появлением на горизонте вызвали в стране такой переполох и панику, или это «сигнал» для России в целом.