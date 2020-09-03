МиГ-31 совершил перехват двух самолетов над Баренцевым морем

Американский и британский самолеты были перехвачены российским МиГ-31 над Баренцевым морем. Об этом рассказали в Национальном центре управления обороной.

Средствами контроля воздушного пространства было зафиксировано приближение самолетов США и Великобритании к государственной границе, передает РИА Новости. Полет МиГ-31 прошел в соответствии с международными правилами.

Британский, а также американский самолеты не нарушили границу. Специалисты все чаще стали обнаруживать разведчиков других стран рядом с территорией России. Также российский истребитель прежде в четверг днем совершил перехват патрульной авиации ВВС Норвегии над Баренцевым морем.