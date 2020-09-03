Фургал рассказал о давлении следователей в деле об организации убийств

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что на него оказывает давление следствие в деле об организации убийств.

Заседание состоялось 3 сентября в Басманном суде Москвы. Ранее стало известно, что экс-главе региона предъявили окончательную версию обвинения по делу об убийствах двух предпринимателей, также покушение на жизнь еще одного коммерсанта в период с 2004 года по 2005 год.

Сергей Фургал заявил, что не признает своей вины в инкриминируемом ему деле, а также указал на то, что на него оказывают давление психологического характера. Сейчас устанавливаются все подробности произошедшей ситуации.