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21:04   3 Сентября 2020
Экономика

Мишустин не обсуждал с Лукашенко вопрос единой валюты

Мишустин не обсуждал с Лукашенко вопрос единой валюты

Вопрос единой валюты при встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина и президента Белоруссии Александра Лукашенко не обсуждался. Об этом сообщил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Председатель правительства России в четверг провел встречу с президентом Белоруссии в Минске. На встрече обсуждались ряд вопросов, однако о единой валюте речь не заходила, сообщил посол России.

Мишустин по итогам встречи заявил, что был достигнут прогресс по ряду вопросов двусторонней повестки, включая будущее Союзного государства. Соответствующие мероприятия будут призваны убрать барьеры как в торговле, так и в культурном взаимодействии, сообщил премьер-министр РФ.

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Автор: Юлия Яковлева
#белоруссия #валюта #мишустин

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