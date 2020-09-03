Минздрав РФ перечислил эффективные лекарства против коронавируса

Новую версию методических рекомендаций по лечению и профилактике коронавирусной инфекции разработали в Министерстве здравоохранения России. Специалисты определили ряд лекарств против COVID-19.

Эпидемиологи посоветовали исключить препараты лопинавир и ритонавир. Они не показали должного эффекта в борьбе с коронавирусом. Левилимаб и гидроксихлорохин, наоборот, включили в список лекарств против COVID-19. Ученые также оптимизировали схемы применения противовоспалительных средств.

Минздрав направил новые рекомендации в российские регионы. Согласно данным оперштаба по наблюдению за эпидемиологической ситуацией, в РФ зарегистрировано 1 009 995 пациентов с коронавирусом с начала пандемии. Более 800 тыс. человек выздоровели, 17 528 пациентов скончались.