Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:01   3 Сентября 2020
Общество

Минздрав РФ перечислил эффективные лекарства против коронавируса

Минздрав РФ перечислил эффективные лекарства против коронавируса

Новую версию методических рекомендаций по лечению и профилактике коронавирусной инфекции разработали в Министерстве здравоохранения России. Специалисты определили ряд лекарств против COVID-19.

Эпидемиологи посоветовали исключить препараты лопинавир и ритонавир. Они не показали должного эффекта в борьбе с коронавирусом. Левилимаб и гидроксихлорохин, наоборот, включили в список лекарств против COVID-19. Ученые также оптимизировали схемы применения противовоспалительных средств.

Минздрав направил новые рекомендации в российские регионы. Согласно данным оперштаба по наблюдению за эпидемиологической ситуацией, в РФ зарегистрировано 1 009 995 пациентов с коронавирусом с начала пандемии. Более 800 тыс. человек выздоровели, 17 528 пациентов скончались.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#рекомендации #минздрав #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...