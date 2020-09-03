Сотрудники ФБК выбрали сомнительных кандидатов для поддержки УГ

Сотрудники признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" выбирают кандидатов для поддержки "Умного голосования" с сомнительной репутацией. Об этом сообщает дзен-канал "Фонд бабла с коррупцией".

Так, например, кандидат на региональных выборах Александр Миронычев питает симпатию к радикальным и запрещенным движениям. В социальных сетях он подписан на группы с экстремистскими настроениями, а также состоит в сообществах запрещенной в РФ организации "Другая Россия".

Следующим сомнительным кандидатом на поддержку "Умного голосования" стала активист "Другой России" Анна Фуфачева, которая тоже интересуется экстремистскими организациями и состоит в соответствующих пабликах в соцсетях.

Сотрудники ФБК также набрали сторонников, которые ранее нарушали законодательство РФ. Так, например, кандидат Владимир Кравцов в 2017 году был задержан за участие в несанкционированном мероприятии, которое было организовано блогером Алексеем Навальным.

Подробный список смотрите в материале "Фонда бабла с коррупцией".

Телеканал "360" также сообщал, что полиция и прокуратура начали проверку после госпитализации Навального.