Не лучше политиков Гитлера: Липовой о словах Эспера о Второй мировой войне

Различия между американскими чиновниками и политическими деятелями гитлеровской Германии могут вскоре исчезнуть, считает председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Глава Пентагона Марк Эспер выступил по случаю 75-летия со дня подписания Японией капитуляции во Второй мировой войне, рассказав о том, как солдаты США "пересекали океаны", борясь с врагом вместе с союзниками, забыв внести в их список СССР. Также он отметил, что после этого Вашингтон боролся с "советским коммунизмом".

Заявления чиновников США все больше становятся похожи на речи нацистских политиков, передает "НьюИнформ" слова Липового. Эксперта возмутила уверенность американцев в том, что они могут извращать историю, не опасаясь никакой ответственности за это и не обращая внимание на чувства тысяч людей, в частности и в России.