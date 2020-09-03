Не лучше политиков Гитлера: Липовой о словах Эспера о Второй мировой войне
Различия между американскими чиновниками и политическими деятелями гитлеровской Германии могут вскоре исчезнуть, считает председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Глава Пентагона Марк Эспер выступил по случаю 75-летия со дня подписания Японией капитуляции во Второй мировой войне, рассказав о том, как солдаты США "пересекали океаны", борясь с врагом вместе с союзниками, забыв внести в их список СССР. Также он отметил, что после этого Вашингтон боролся с "советским коммунизмом".
Заявления чиновников США все больше становятся похожи на речи нацистских политиков, передает "НьюИнформ" слова Липового. Эксперта возмутила уверенность американцев в том, что они могут извращать историю, не опасаясь никакой ответственности за это и не обращая внимание на чувства тысяч людей, в частности и в России.
"Они ничем не отличаются от политиков Третьего рейха, которые очень любили говорить об избранности арийской расы. Та же беспардонность и безнаказанность, тот же цинизм и пренебрежение", — считает генерал-майор.