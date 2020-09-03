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20:33   3 Сентября 2020
Происшествия

Мощный взрыв произошел в иракской провинции Ди-Кар

Мощный взрыв произошел в иракской провинции Ди-Кар

Серьезный взрыв произошел на пути следования поставщиков провинции Ди-Кар, расположенной на юге страны.

Информация об инциденте появилась 3 сентября. Согласно имеющимся сведениям, там проходил конвой местных подрядчиков, которые поставляли груз для армии США. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.

Пресс-служба официального руководства страны сообщила том, что кортежу не нанесен серьезный ущерб. Сейчас устанавливаются все подробности произошедшего события.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ирак #взрыв #Ди-Кар

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