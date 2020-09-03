Мощный взрыв произошел в иракской провинции Ди-Кар

Серьезный взрыв произошел на пути следования поставщиков провинции Ди-Кар, расположенной на юге страны.

Информация об инциденте появилась 3 сентября. Согласно имеющимся сведениям, там проходил конвой местных подрядчиков, которые поставляли груз для армии США. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.

Пресс-служба официального руководства страны сообщила том, что кортежу не нанесен серьезный ущерб. Сейчас устанавливаются все подробности произошедшего события.