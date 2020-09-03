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20:33   3 Сентября 2020
Политика

Послы стран НАТО соберутся для обсуждения инцидента с Навальным

Послы стран НАТО соберутся для обсуждения инцидента с Навальным

Инцидент с блогером Алексеем Навальным станет темой обсуждения постпредов государств Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Внеплановая встреча послов стран, входящих в состав НАТО, которая будет посвящена инциденту с Навальным, состоится 4 сентября, передает ТАСС сообщение пресс-службы блока.

История с якобы "отравлением" Навального может быть спланированной западной провокацией, направленной против РФ, передает ФАН мнение члена комитета Совета Федерации по обороне Франца Клинцевича. Сенатор заявил о недопустимости сделанных ранее Столтенбергом выпадов в адрес России по ситуации с блогером, посоветовав ему обращаться в подобной манере не с РФ, а со своей супругой.

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Автор: Кристина Мокроусова
#нато #столтенберг #навальный

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