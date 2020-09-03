Илья Ремесло: Соболь будет пополнять счета ФБК вместо Навального

Юрист признанного иноагентом в РФ Любовь Соболь будет заниматься сбором донатов для фонда вместо блогера Алексея Навального. Такое мнение выразил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

Отсутствие основателя признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального в России не стало проблемой финансового плана для организации. Как пишет Федеральное агентство новостей (ФАН), блогер являлся лишь медийным символом, помогающим зарабатывать средства за счет народа.

Навальный находится в коматозном состоянии с 20 августа. Все это время ФБК функционирует без его вмешательства, а сотрудники организации воспользовались состоянием здоровья блогера в целях повышения личной популярности, сообщает ФАН.

Сторонница Навального Любовь Соболь пытается использовать тему блогера для создания некоего общественного резонанса. Она уверяет подписчиков, что речь идет о якобы отравлении без отсутствия реальных доказательств.

Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло отметил выдвижение Соболь на первые позиции в медийном пространстве ФБК. По его словам, девушка будет отвечать за пополнение счетов организации при помощи донатов от подписчиков соцсетей.

"Будут выкручиваться. И в плане донатов у них будет все хорошо, потому что они активно используют болезнь Навального", — сказал Ремесло.

Транспортировка Навального в берлинскую клинику Charite стала спецоперацией. Как пишет ФБА "Экономика Сегодня", вывоз блогера был осуществлен по лекалам других известных сюжетов с "отравлениями".