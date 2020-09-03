Новый истребитель для армии Южной Кореи будет создан к 2021 году

Прототип южнокорейского истребителя под названием KF-X будет создан в первой половине 2021 года, сообщило национальное агентство оборонного развития.

Известно, что сейчас проводится финальный этап сборки первого прототипа истребителя. Этим занимаются силы Корейской аэрокосмической корпорации (KAI) на мощностях города Сачхон (440 км к югу от Сеула). Стоимость проекта составляет 7,3 млрд долларов США, пишет ТАСС.

Корпорация приступила к разработке нового летательного аппарата в декабре 2015 года. Ключевой особенностью самолета называется радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), который был представлен широкой публике в июле. После того, как специалисты соберут прототип, KF-X будет подвергаться испытаниям на протяжении пяти лет, а серийное производство ориентировочно начнется в 2026 году.