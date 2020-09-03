Герман-младший: чтобы снимать хорошие комедии, нужны новые Гайдай и Рязанов

Уровень образования в российской сфере искусства упал до невозможности во всех отраслях и индустриях. Сейчас у нас хотя бы начали появляться специалисты в этой области. Они были и раньше, но меньше.

Об этом в четверг, 3 сентября, заявил российский кинорежиссер и сценарист Алексей Герман-младший, выступая на прошедшей в Медиагруппе «Патриот» пресс-конференции на тему «Культура после карантина».

По словам режиссера, для того, чтобы в России снимались хорошие кинокомедии, нужно, чтобы в нашем кинематографе появились мощные, остроумные индивидуальности

«Нужен Гайдай новый или Рязанов. Нужны очень мощные индивидуальности, остроумные. Почему мы не можем снять лучше Рязановских фильмов? Там великий масштаб категории юмора и наблюдения за жизнью», — считает режиссер.

Сейчас в России, по его словам, наблюдается кризис образования. У нас только начали появляться молодые артисты и какие-то специалисты. Раньше специалисты тоже были, но гораздо меньше, а из актеров «выстреливали» единицы.

«Невозможно, когда упал уровень и образования по всем отраслям и индустриям. После крушения СССР нужно собирать все заново», — отметил Герман-младший.

К тому же, добавил Герман-младший, кино – это не одни только режиссеры, это еще и актеры. Талантливых артистов, по его словам, как всегда не много, и далеко не все наши актеры обладают уровнем энергии, как у Роберта де Ниро и Брэда Пита, а нынешние театральные вузы дают очень слабую подготовку. Конечно, у нас есть Данила Козловский и Алексей Петров, но ими всю киноиндустрию не закрыть, отметил режиссер.

«Раньше индустрия не поощряла, чтобы актер развивался в нормальных обстоятельствах. Брали не талантливых, а красивых, — напомнил режиссер. — И, к примеру, того же Леонова наверняка не взяли бы тогда никуда из-за его внешности».

В заключение Алексей Герман-младший признал, что качество современных фильмов падает еще и из-за их количества.