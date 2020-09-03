Полицейский-коррупционер ел взятки в течение трех лет

Правоохранители рассказали, что бывший полковник покровительствовал братьям-предпринимателям в обмен на бизнес-ланчи в одном из кафе Новосибирска.

Бывший начальник Дзержинского райотдела полиции Александр Гращенков стал фигурантом уголовного дела о коррупции. По данным следствия, полковник брал взятки от знакомых бизнесменов, которые занимали не правомерную часть помещения кафе. Как пишет РИА Новости, граждане занимали большую площадь, чем их владельцы арендовали у города.

Гращенков покровительствовал братьям-предпринимателям в обмен на еду в одном из заведений. Правоохранители рассказали, что подозреваемый полностью признал вину и находится под подпиской о невыезде.