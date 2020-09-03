Герман рассказал об «ином» отношении к русским кинокартинам на Западе

В киноиндустрии нет дискриминации русских, но есть иное отношение. Такого мнения придерживается российский кинорежиссер и сценарист Алексей Герман.

Участники пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» в четверг, 3 сентября, обсуждали тему культуры после пандемии. Приглашенный гость Алексей Герман, комментируя проблему отношения зарубежных экспертов кинофестивалей к российским кинокартинам, подчеркнул, что предвзятости по отношению к русским нет. Все дело — в качестве произведения.

Новости дня: «Нику» за лучшую режиссуру получил Алексей Герман: Создатель фильма «Бумажный солдат» Алексей Герма.. http://tinyurl.com/c77u5k — Взгляд (@vzglyad) April 3, 2009

«Я могу сказать, что те, кто говорит, что есть дискриминация, оправдывают собственные неудачи. А те, кто говорят, что ее нет совсем — это лишь нежные неподкрепленные фантазии. Есть иное отношение. “Меня не взяли ни в Канны, ни в Венецию, ни в Берлин, потому что я люблю родину, не могу” — дело не в этом. Просто сделай нормально», — говорит эксперт.

Как объясняет Герман, кинофестивали — это сложнейший мир, где все не так очевидно. Художественные соревнования бывают разные: некоторые из них зависят от социальных поверий, остальные могут ратовать за открытия в искусстве, за что-то новое и смелое. На любом фестивале произведений киноискусства приходится считаться и с мнением жюри, и с политкорректностью.

Призы за лучшую актёрскую работу больше не будут разделяться на категории лучшая мужская или женская роль. Обозреватели сомневаются, что этим шагом Берлинале вносит свой вклад в борьбу за гендерную справедливость в киноиндустрии https://t.co/UzVYgpPDYj — eurotopics [ru] (@eurotopics_ru) August 31, 2020

«На каждом фестивале играет роль, какой дистрибьютор за тобой стоит. Бывает, когда пробиваются картины, за которыми вообще никто не стоит. Есть ли на кинофестивалях политическая составляющая? Есть. Но она меньше, чем в спорте? Да. Выигрывают ли картины, которые плохо говорят о России? Нет, не всегда», — делится мнением Герман.

Не менее важное значение имеет геобрендинг (стратегия повышения конкурентоспособности территорий — прим. ред.) страны. По мнению кинорежиссера, у России он слабый. Из-за этого на Западе и формируется определенная точка зрения, которая зачастую может формировать устоявшееся отношение к национальному кинопродукту.

«У них есть свое понимание. Мол, что все у нас голодают, ходят медведи, что мечта любого русского – захватить Латвию, потому что мы не можем без нее жить. Когда ты им говоришь, что это бред, начинается poker face («непроницаемое лицо» — прим. ред.)», — рассказывает Герман.

Кроме того, участник онлайн-эфира привел в пример региональный кинематограф. Так, оказалось, что якутское кино пользуется большой популярностью на Востоке. Фильм «Надо мною солнце не садится» режиссера Любови Борисовой на XXII Шанхайском международном кинофестивале в 2019 году завоевал сразу две награды: «Лучший фильм» и «Приз зрительских симпатий».

«Я знаю, как Якутии тяжело было пробиться в мировую киноиндустрию. Им отказывали. Но они старались, бились за это право», — сказал Герман.

Супер новость с Шанхайского МКФ! Якутский фильм "Мин урдубэр кун хаьан да киирбэт" (Надо мною солнце не садится режиссера Любови Борисовой получил две основные награды программы!"Media Choice Award for Film" - Winner, 2019 "Audience Choice Award" - Winner, 2019 pic.twitter.com/N1OWQtyae5 — Айсен Николаев (@AisenNikolaev) June 19, 2019

Также Алексей Герман-младший рассказал, справится ли с COVID-19 индустрия кино. По его словам, кинотеатры хоть и находятся в трудном положении, вполне смогут восстановиться после пандемии.