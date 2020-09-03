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21:13   3 Сентября 2020
Россия

Герман рассказал об «ином» отношении к русским кинокартинам на Западе

Герман рассказал об «ином» отношении к русским кинокартинам на Западе

В киноиндустрии нет дискриминации русских, но есть иное отношение. Такого мнения придерживается российский кинорежиссер и сценарист Алексей Герман.

Участники пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» в четверг, 3 сентября, обсуждали тему культуры после пандемии. Приглашенный гость Алексей Герман, комментируя проблему отношения зарубежных экспертов кинофестивалей к российским кинокартинам, подчеркнул, что предвзятости по отношению к русским нет. Все дело — в качестве произведения.

«Я могу сказать, что те, кто говорит, что есть дискриминация, оправдывают собственные неудачи. А те, кто говорят, что ее нет совсем — это лишь нежные неподкрепленные фантазии. Есть иное отношение. “Меня не взяли ни в Канны, ни в Венецию, ни в Берлин, потому что я люблю родину, не могу” — дело не в этом. Просто сделай нормально», — говорит эксперт.

Как объясняет Герман, кинофестивали — это сложнейший мир, где все не так очевидно. Художественные соревнования бывают разные: некоторые из них зависят от социальных поверий, остальные могут ратовать за открытия в искусстве, за что-то новое и смелое. На любом фестивале произведений киноискусства приходится считаться и с мнением жюри, и с политкорректностью.

«На каждом фестивале играет роль, какой дистрибьютор за тобой стоит. Бывает, когда пробиваются картины, за которыми вообще никто не стоит. Есть ли на кинофестивалях политическая составляющая? Есть. Но она меньше, чем в спорте? Да. Выигрывают ли картины, которые плохо говорят о России? Нет, не всегда», — делится мнением Герман.

Не менее важное значение имеет геобрендинг (стратегия повышения конкурентоспособности территорий — прим. ред.) страны. По мнению кинорежиссера, у России он слабый. Из-за этого на Западе и формируется определенная точка зрения, которая зачастую может формировать устоявшееся отношение к национальному кинопродукту.

«У них есть свое понимание. Мол, что все у нас голодают, ходят медведи, что мечта любого русского – захватить Латвию, потому что мы не можем без нее жить. Когда ты им говоришь, что это бред, начинается poker face («непроницаемое лицо» — прим. ред.)», — рассказывает Герман.

Кроме того, участник онлайн-эфира привел в пример региональный кинематограф. Так, оказалось, что якутское кино пользуется большой популярностью на Востоке. Фильм «Надо мною солнце не садится» режиссера Любови Борисовой на XXII Шанхайском международном кинофестивале в 2019 году завоевал сразу две награды: «Лучший фильм» и «Приз зрительских симпатий».

«Я знаю, как Якутии тяжело было пробиться в мировую киноиндустрию. Им отказывали. Но они старались, бились за это право», — сказал Герман.

Также Алексей Герман-младший рассказал, справится ли с COVID-19 индустрия кино. По его словам, кинотеатры хоть и находятся в трудном положении, вполне смогут восстановиться после пандемии.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#дискриминация #герман-младший #киноиндустрия

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