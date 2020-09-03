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19:01   3 Сентября 2020
Армия

МИД РФ призвал США свернуть военное присутствие на Ближнем Востоке

МИД РФ призвал США свернуть военное присутствие на Ближнем Востоке

США примут правильное решение, сократив свой военный контингент на территории Ближнего Востока, в том числе в Ираке, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Российские власти считают, что Вашингтон сделал бы шаг в нужном направлении, свернув военное присутствие в Ираке и во всем Ближневосточном регионе, передает ТАСС слова Захаровой. Она отметила, что длительное пребывание американских военнослужащих на иракской территории не привело к стабилизации ситуации в стране и не принесло в нее мир.

Американская сторона не раз заявляла о планах по выводу своих солдат из ряда других государств, однако все эти намерения так и остаются нереализованными, добавила представитель МИД РФ.

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Автор: Руслан Неглинный
#захарова #сша #мид рф #ближний восток

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