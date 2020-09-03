МИД РФ призвал США свернуть военное присутствие на Ближнем Востоке

США примут правильное решение, сократив свой военный контингент на территории Ближнего Востока, в том числе в Ираке, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Российские власти считают, что Вашингтон сделал бы шаг в нужном направлении, свернув военное присутствие в Ираке и во всем Ближневосточном регионе, передает ТАСС слова Захаровой. Она отметила, что длительное пребывание американских военнослужащих на иракской территории не привело к стабилизации ситуации в стране и не принесло в нее мир.

Американская сторона не раз заявляла о планах по выводу своих солдат из ряда других государств, однако все эти намерения так и остаются нереализованными, добавила представитель МИД РФ.