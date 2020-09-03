Российские НК выступили за неизменную формулу цены на нефть для Белоруссии

Нефтяные компании в России вступили в переговоры с "Белнефтехимом" по вопросу поставок нефти в будущем году, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Российская сторона выступает за сохранение актуального в этом году ценообразования, отметил Новак. Он подчеркнул, что переговоры российских нефтяных компаний с "Белнефтехимом" проходят очень конструктивно.

В основе формулы цены лежит конъюнктура рыночных цен, с учетом экспортной пошлины, которая не выплачивается. Планируется, что в будущем году объем поставок составит 24 млн тонн нефти.