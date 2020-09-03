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18:58   3 Сентября 2020
Политика

Президент Белоруссии появился на украинском сайте "Миротворец"

Президент Белоруссии появился на украинском сайте "Миротворец"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в списки украинской базы "Миротворец". Об этом сообщают СМИ.

Это произошло из-за истории с задержанными россиянами на территории Белоруссии.

Инцидент произошел 29 июля под Минском. Задержание производилось на основании подозрений в подготовке массовых беспорядков в республике во время выборов.

Россиян отпустили сразу, как выяснилось, что они не собирались организовывать протестные акции в Белоруссии.

К этой истории имеет отношение СБУ. Украинская спецслужба рассчитывала нанести вред российско-белорусским отношениям, использовав ситуацию с задержанными гражданами РФ.

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Автор: Юлия Яковлева
#сайт #лукашенко #миротворец

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