Президент Белоруссии появился на украинском сайте "Миротворец"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в списки украинской базы "Миротворец". Об этом сообщают СМИ.

Это произошло из-за истории с задержанными россиянами на территории Белоруссии.

Инцидент произошел 29 июля под Минском. Задержание производилось на основании подозрений в подготовке массовых беспорядков в республике во время выборов.

Россиян отпустили сразу, как выяснилось, что они не собирались организовывать протестные акции в Белоруссии.

К этой истории имеет отношение СБУ. Украинская спецслужба рассчитывала нанести вред российско-белорусским отношениям, использовав ситуацию с задержанными гражданами РФ.