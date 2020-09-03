"Аэрофлот" возобновит полеты в столицу Египта с 9 сентября

Российская компания "Аэрофлот" возобновила продажу билетов на рейсы в Каир. Россияне смогут посетить Египет уже 9 сентября, следует из сообщения "Аэрофлота".

Арабская Республика Египет закрыла границы для иностранных туристов еще в марте. Такую меру власти приняли для нераспространения коронавирусной инфекции. Арабские специалисты отметили положительную динамику по COVID-19 в РФ и открыли свои границы для россиян в сентябре.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире 11 марта. Большинство стран мира приостановили международное авиасообщение, чтобы остановить распространение заболевания. Более 24 млн случаев коронавируса подтвердили врачи по всему миру.