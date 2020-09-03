Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:52   3 Сентября 2020
Общество

"Аэрофлот" возобновит полеты в столицу Египта с 9 сентября

"Аэрофлот" возобновит полеты в столицу Египта с 9 сентября

Российская компания "Аэрофлот" возобновила продажу билетов на рейсы в Каир. Россияне смогут посетить Египет уже 9 сентября, следует из сообщения "Аэрофлота".

Арабская Республика Египет закрыла границы для иностранных туристов еще в марте. Такую меру власти приняли для нераспространения коронавирусной инфекции. Арабские специалисты отметили положительную динамику по COVID-19 в РФ и открыли свои границы для россиян в сентябре.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире 11 марта. Большинство стран мира приостановили международное авиасообщение, чтобы остановить распространение заболевания. Более 24 млн случаев коронавируса подтвердили врачи по всему миру.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #аэрофлот #египет #каир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...