В РФ стартовало производство уникальных модульных вездеходов «Нерпа»

Завод инновационного транспорта в Кузбассе приступил к серийному производству модульных вездеходов «Нерпа». Аналогов такой машины в мире нет. Вездеход уже успешно прошел испытания на реке.

Уникальность «Нерпы» заключается в том, что по сравнению с другими вездеходами, у нее нет тяжелых гусениц, которые не способны пройти по воде, а также воздушной подушки, которая боится острых льдов. Вездеход свободно преодолевает как снежное поле, так и болото.

Автор разработки, главный конструктор завода инновационного транспорта NERPA Михаил Минаев рассказал, что основное предназначение «Нерпы» — работа в условиях Крайнего Севера. В таких регионах люди месяцами не имеют сообщения с внешним миром, а единственной связью становится прилетающий раз в месяц вертолет с продуктами.

При использовании «Нерпы» большую землю можно посещать ежедневно, отмечает Минаев. Позволить себе такую технику могут не только военные, медики или сотрудники МЧС, но и небольшие муниципальные образования. Базовая модель рассчитана на перевозку четырех человек, но предприятие намерено выпускать и более крупные машины.

«Мы делаем по заказу республики Коми десятиместное судно, вездеход "Нерпа", для круглогодичного использования. Будет работать по рейсам между поселками. Расстояние будет проходить в 399 километров. Это уже серьезное коммерческое использование», — объяснил автор разработки.

За счет малой площади соприкосновения с поверхностью вездеход способен разгоняться по рекам и озерам до 100 км/час, по снегу и льду — до 150 км/час. Еще один плюс «Нерпы» заключается в минимальном износе двигателя, отмечает разработчик. Силовой агрегат требует лишь своевременной замены масла и приводных ремней, а съемные лыжи легко поменять в любом гараже.

Стоимость «Нерпы» ниже стоимости Ми-8 в 70 раз, а эксплуатация экономичнее вертолета в 10 раз, говорит Минаев. После начала серийного выпуска вертолет будет стоить почти два миллиона рублей.