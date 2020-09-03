Пенсии в России будут выплачиваться по-новому с октября

Зампредседателя Союза пенсионеров России, член ОП РФ Людмила Пискунова, в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» рассказала о преимуществах платежной системы «Мир» для пенсионеров, основываясь на собственном опыте.

«Я зашла в самый близлежащий Сбербанк, мне буквально за пять минут все сделали и через два дня выдали карту. Пригласили даже смской: “Получите” <…> Мне не надо было идти ни в Пенсионный фонд, подавать для сведений другой счет для того, чтобы перечисляли пенсию. Не надо было идти в МФЦ, ветеранские мне там переводили социальные выплаты на счет бывшей карты», — рассказала Пискунова.

Как добавила общественница, при переходе на платежную систему «Мир» клиенты не испытывают трудностей: для них доступен личный кабинет, прежние способы оплаты и привычные приложения.

ПФР напомнил пенсионерам о переходе на национальную платежную систему до 1 октября текущего года. Это требование федерального закона. Ранее срок замены карты был установлен до 1 июля. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране переход был продлен. Пискунова согласна с требованием перехода на карты «Мир» и считает, что государство таким образом обеспечивает финансовую защиту средств граждан.

«Мы, пенсионеры, как и бюджетники, получаем деньги из бюджета России. И каждое государство защищает свои интересы, в том числе и финансовые. Давно уже нужно было свою платежную систему завести», — добавила она.

Платежная система «Мир» — национальная российская платежная система, основанная в 2015 году. Выпускаются дебетовые и кредитные карты. Президент РФ подписал закон о переводе бюджетных выплат на карты «Мир» 1 мая 2017 года. Выпуск и обслуживание карт для пенсионеров является бесплатным.

Ранее Людмила Пискунова рассказала «Политике Сегодня», что некоторые категории граждан России могут претендовать на дополнительную выплату к пенсии в размере 2129 рублей.