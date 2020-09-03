Сенатор Джабаров рассказал, зачем США сделки с SDF по нефти в Сирии

США при помощи незаконной добычи нефти на территории Сирии финансируют незаконные вооруженные группировки вроде SDF, считает член Совета Федерации России Владимир Джабаров.

Ранее совместные координационные штабы России и Сирии выступили с обвинением американской компании в сотрудничестве с боевиками "Сирийских демократических сил" (SDF) и разграблении природных ресурсов САР. США уже давно сотрудничают с различными бандгруппами, передает слова Джабарова Федеральное агентство новостей.

Он напомнил, что находиться на территории Сирии можно лишь по приглашению законных властей или же по резолюции Совбеза ООН, а у США нет ни того, ни другого. Таким образом нарушается суверенитет ближневосточной страны. А незаконное присутствие и добыча нефти могут быть еще и прикрытием для финансирования террористических групп, уверен член Совфеда.