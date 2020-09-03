"Я же дошел до ручки": Ефремов посвятил стихи погибшему в аварии Захарову

Во время слушания по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова артист решил зачитать стихи, которые посвятил погибшему Сергею Захарову.

Актер Михаил Ефремов во время заседания по делу о смертельном ДТП с его участием, которое сейчас проходит в Пресненском районном суде Москвы, выступил с последним словом. Он решил зачитать стихотворение, которое посвятил погибшему в аварии Сергею Захарову. В своем произведении актер подчеркнул, что они с Захаровым не были знакомы и первая их встреча "стала ужасной". Также, Ефремов укорил себя в том, что в тот роковой день, когда произошла смертельная авария, он находился в "состоянии алкогольной комы".

""Сергей, мы не были знакомы. Наше знакомство стало ужасным. Я был в состоянии алкогольной комы, А ты погиб совершенно напрасно", — написал Ефремов.

Кроме того, автор в своем творчестве выразил сожаления о том, что он является "омерзительным, пьяным человеком" и обратился к Богу, чтобы тот дал ему польше сил, а Захарову дал рай.