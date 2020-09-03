Немецкие политики и СМИ "набросились" на СП-2 из-за "отравления" Навального

Политики и СМИ Германии пытаются связать тему строительства "Северного потока — 2" с "отравлением" блогера Алексея Навального.

Председатель фракции "Зеленые" Катрин Геринг-Эккардт заявила, что "Северный поток — 2" не должен больше быть "совместным проектом РФ и ФРГ". Также немецкие политики считают, что надо "показать России ответную реакцию" в связи с "отравлением" Навального.

Главный редактор Bild Юлиан Райхельт предлагает ввести санкции в отношении РФ в связи с инцидентом, утверждая, что немецкое правительство должно прекратить строительство "Северного потока — 2".

Заявления немецких политиков об "отравлении" блогера носят политический подтекст, объяснял политолог Сергей Маркелов. По его словам, происходящее на руку западным СМИ, которые подогревают обстановку и выступают против СП-2.

Телеканал "360" сообщал, что в США призвали ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным.