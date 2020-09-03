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18:25   3 Сентября 2020
Происшествия

Склад с боеприпасами взорвался в Луганской области

Склад с боеприпасами взорвался в Луганской области

Помещение, в котором хранились боеприпасы, взорвалось в Донбассе, в районе подконтрольного ВСУ Лопаскино в Луганской области.

Взрыв прогремел на складе с боеприпасами в Луганской области. Пламя от пожара поднялось выше деревьев. Очевидцы сообщают, что столб дыма при этом был виден за несколько километров. Сведений о пострадавших и погибших из-за ЧП не поступало.

Пока что неизвестно, что стало причиной произошедшего. Рассматриваются варианты диверсии или возникновения возгорания из-за неосторожности личного состава. На место выехали спасательные службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Автор: Борис Нестеров
#донбасс #взрыв #чп #боеприпасы

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