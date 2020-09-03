Перенджиев: РФ есть чем ответить на новую ракету США средней дальности

В США разрабатывают прототип ракеты среднего радиуса действия, которая сможет поражать цели, находящиеся в движении, как на воде, так и на суше. Об этом сообщило издание Defense News со ссылкой на представителя сухопутных сил США.

Разработка подобного ракетного образца фактически закрепляет разрушение в 2019 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Я бы даже сказал, что этим американцы четко дают понять: они к этому договору возвращаться не собираются. Обычно, когда ведутся разработки, это не афишируют, если не сказать, что держат в секрете. То, что они так громко об этом кричат, как раз и говорит о том, что они ни коем образом не собираются даже заикаться о том, чтобы восстанавливать ДРСМД», — считает военный политолог.

В издании добавили, что разработка ракеты позволит «заполнить пробелы» в области высокоточного вооружения большего радиуса действия.

Вместе с тем, Александр Перенджиев полагает, что многочисленными заявлениями о разработке чего-то «очень мощного и страшного» Америка попросту пытается запугать своих потенциальных противников, в числе которых Россия и Китай. При этом, продолжает эксперт, российская сторона готова не только отвечать Западу, но и идти на опережение.

«В этих заявлениях — всегда подтекст, как антироссийский, так и антикитайский. Разработка подобных ракет, вполне понятно, несет нам определенную угрозу. <…> Если что, у нас есть противоракеты не только стационарного размещения, и об этом надо помнить», — подчеркнул Перенджиев.

О создании новой ракеты задумались после исследования аналитического центра Army Futures Command в Нью-Мексико. Как сообщила представитель сухопутных сил США Робин Мэк, по его результатам были рекомендованы краткосрочные и долгосрочные стратегии инвестирования в развитие вооружений. Они предоставят возможность встать наравне с конкурентами, которые близки по уровню к США.

Ранее стало известно о том, что США планируют обсудить с некоторыми азиатскими странами способы повышения мер защиты союзников. Об этом рассказал спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. По его словам, решение возникло на фоне роста угрозы со стороны Китая. В США не исключили возможность размещения ракет средней и малой дальности наземного базирования.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был разрушен в августе 2019 года с выходом из него США. Тогда страна обвинила Россию в нарушениях, которые Москва опровергает. Кроме того, свое намерение покинуть соглашение Америка объяснила отсутствием в договоре Китая.