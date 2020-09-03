Постпред РФ при ОБСЕ: Facebook руководствуется политикой колониализма

Администрация социальных сетей Facebook и Twitter руководствуется политикой двойных стандартов при удалении профилей, которые якобы связаны со структурами РФ. Об этом сообщил российский постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По словам дипломата, поведение западных соцсетей расценивается как дискриминация по государственному признаку. Это является проявлением двойных стандартов. Многие эксперты уже указали на схожесть с политикой колониализма, поскольку интернет-компании США пытаются вытеснить неугодный им контент из Сети.

Стоит отметить, что представители Facebook сообщили об удалении 13 аккаунтов, которые якобы нарушали правила о предотвращении иностранного вмешательства, пишет РИА Новости.

Политический аналитик Роман Романов ранее заметил антироссийскую паранойю в поведении западных интернет-ресурсов, пишет ФАН.