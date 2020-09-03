Суд удовлетворил ходатайство о продлении ареста Фургалу

Басманный суд Москвы принял решение оставить бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала в следственном изоляторе до 9 декабря текущего года.

Заседание проходит 3 сентября. Представитель обвинения сообщил, что исходящая от Фургала угроза на свидетелей до сих пор не ликвидирована. Также прокурор отметил, что у экс-главы региона находилась в подчинении команда, которая занималась устранением неугодных ему лиц.

Сам обвиняемый не признает своей вины и заявляет, что на очевидцев просто давят. Ранее ему предъявили окончательное обвинение по организации убийств двух бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также что Фургал покушался на жизнь предпринимателя Александра Смольского.