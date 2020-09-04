Эксперт оценил целесообразность выплаты 75 тысяч рублей каждому пенсионеру

Пенсионерам невозможно выплатить по 75 тысяч рублей единовременно из-за риска инфляции и нехватки денег в бюджете, объяснил член Совета Федерации от Курской области, председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Так он прокомментировал «Политике Сегодня» инициативу финансового аналитика Александра Разуваева.

«Давайте порассуждаем. Единовременная выплата в 75 тысяч рублей — это приблизительно пять среднемесячных пенсий, которые будут начислены до конца года. Средняя пенсия у нас 15 тысяч. Годовой фонд пенсий — порядка девяти триллионов рублей. То есть он предлагает выплатить порядка четырех триллионов за раз. Идею назвать реалистичной сложно», — объяснил сенатор.

По словам Рязанского, таких денег нет ни в Пенсионом фонде России (ПФР), ни в федеральном бюджете. А если говорить о Фонде национального благосостояния, то его задача несколько иная — в реализации нацпроектов, напомнил он. Кроме того, единовременная выплата четырех триллионов рублей вызовет резкий скачок инфляции:

«Я понимаю, что большинство пенсионеров тратит средства на потребление, но тем не менее часть из них сделает накопления. Мы подвергнем стрессу всю экономическую систему, еще и инфляция подскочет», — сказал Рязанский.

Выплату в 75 тысяч рублей кандидат экономических наук, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев аргументировал тем, что пенсии в ближайшие годы практически перестанут расти. Такой вывод эксперт сделал из плана правительства до 2030 года, в котором говорится, что после 2022 года пенсии россиян сверх инфляции расти почти не будут.

«К примеру, в 2022 году прибавка составит всего 0,6 %, это примерно 75 рублей, так как средняя пенсия составляет 14 980 рублей», — поделился подсчетами Разуваев.

Рязанский поспешил опровергнуть доводы экономиста. По словам сенатора, пенсии россиян будут расти минимум до 2024 года. Согласно новому пенсионному законодательству, индексации пенсии предусматриваются на более высоком уровне, чем темпы инфляции.

«Инфляция запланирована порядка 2-4%. А индексация у нас около 6%. Так что до 2024 года пенсии у нас будут расти. Подписи под законом стоят», — успокоил сенатор.

Рязанский также напомнил, что индексация пенсий не менее раза в год теперь закреплена в Конституции.

«Эта норма, которая записана. Я думаю, что до 2030 года ничего нового в Конституции не появится. Так что мне трудно понять аргументацию этого экономиста», — резюмировал собеседник издания.

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