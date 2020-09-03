 Эксперт: Версия об «отравлении» Навального бьет по «Северному потоку-2»

Заявление властей ФРГ о якобы отравлении Алексея Навального боевым веществом, схожим по составу с нервно-паралитическим ядом «Новичок», следует рассматривать в контексте противодействия США строительству российского газопровода «Северный поток-2» и первенству России в производстве вакцины от COVID-19. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» привел завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Это просто-напросто заказ, выходящий на геополитические проблемы и процессы, завязанные на «Северный поток-2», завязанные на противостоянии, в котором надо задействовать давление на Россию в отношении Белоруссии. К тому же, это вполне вяжется с попыткой не выпустить нашу вакцину [против COVID-19] "Спутник V” на мировой рынок, потому что это потеря миллиардов долларов для других фирм», — разъяснил позицию политолог.

Спустя 11 дней после транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite из Омска, где 20 августа экстренно сел самолет с блогером на борту, немецкие специалисты озвучили диагноз — отравление химическим веществом группы «Новичок». Вопреки ожиданиям общественности, молчание прервали не специалисты именитой клиники, а военные. О результатах токсикологического анализа отчиталась лаборатория Бундесвера — вооруженных сил ФРГ.

Примечательно, что накануне канцлер Германии Ангела Меркель однозначно дала понять, что Берлин заинтересован в сотрудничестве с Москвой. Канцлер подчеркнула, что трубопровод «Северный поток-2» достроят вопреки санкционному противодействию США. К слову, именно туда в 1996 году из России иммигрировал Вил Мирзоянов — ученый-химик, которого пресса называет одним из создателей категории отравляющих веществ класса «Новичок».

В интервью подконтрольному Конгрессу США изданию «Голос Америки» Мирзоянов не исключил, что опытными образцами и возможностями для синтеза «Новичка» располагают многие страны, в том числе Великобритания, обвинявшая РФ в отравлении упомянутым ядом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Что касается ближайших геополитических союзников Великобритании, то тему отравления Навального увязал со строительством «Северного потока-2» американский сенатор от Республиканской партии Том Коттон. Он призвал мировое сообщество воспрепятствовать реализации проекта газопровода в связи заявлением Бундесвера о том, что Навальный был якобы отравлен. Как отметил Андрей Кошкин, нет никаких оснований не доверять российским медикам, которые не нашли в организме блогера следов яда.

«Все биоматериалы, которые относятся к инциденту с Навальным, находятся в России. Проведенные анализы по международным стандартам говорят о том, что ни о каком отравлении не может быть и речи. Следовательно, не предъявляя доказательств, мы имеем дело с переводом этого физиологического случая в плоскость политического, информационного противостояния. И как результат мы видим голословное обвинение», — считает политолог.

На отсутствие доказательств в заявлении немецкой стороны накануне указали в МИД РФ. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила журналистам, что соответствующие вопросы посла РФ в Германии остались без ответов.

Версию о применении сильного нервно-паралитического яда в ситуации с блогером опровергает ряд косвенных признаков, убежден Кошкин. Никто из пассажиров, летевших одним рейсом с Навальным, не обратился за медицинской помощью, в том числе сидевшая рядом с ним пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«Прежде всего, если человека отравили, никаких стонов, подобные которые были с Навальным в самолете, быть не может. Точечно применяются яды, а не боевые отравляющие вещества, потому что если одна капля, то пострадает все живое. Если говорить о каком-то точечном отравлении ядом, не боевым, а ядом, то это, извините меня, биоматериалы все есть, и они свидетельствуют, что никакого отравления нет. Это просто смешно, доказательств никаких нет», — подытожил Кошкин.

В частности, об отсутствии следов отравляющих веществ из группы фосфорорганических соединений, к которым относятся «Новичок», сообщил московский НИИ Скорой помощи имени Склифосовского, проводивший анализ биологических жидкостей Навального.

Выводы коллег поддержал главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев. Он подчеркнул, что при применении фосфор-органических отравляющих веществ в случае с Навальным, находившимся в замкнутом пространстве в самолете, могли бы пострадать другие пассажиры, в то время как самочувствие ухудшилось только у самого блогера.

Алексею Навальному стало плохо в салоне самолета авиакомпании S7, который следовал из Томска в Москву. Пилоты экстренно совершили посадку в Омске. Сначала Навального лечили российские врачи в омской БСМП №1, а позже пациента перевезли в Германию на частном самолете.

При этом, ни медики, ни правоохранители не возражали против перевозки Навального в Германию после стабилизации его состояния. Немецкие врачи сначала решили, что пациента отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, химические соединения которого встречаются как в природе, так и входят в состав боевых отравляющих веществ.

Российские врачи тогда не согласились с выводами немецких коллег. Заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 московского Центра им. Н. И. Пирогова Борис Теплых, который обследовал Навального в Омске, сказал, что версия об ингибиторах холинэстеразы не получила лабораторного подтверждения.