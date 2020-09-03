Ефремов частично признал вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов, который находился в суде после смертельного ДТП, частично признал свою вину. Подсудимый сообщил, что раскаивается и признает вину, если это действительно сделал он.

Также он пожалел потерпевших, рассказав об их большом горе. Помимо этого, подсудимый актер заметил, что алкоголь является большим злом, и при отсутствии чувства меры можно попасть "на нары". Также Ефремов сообщил, что пришел в суд для того, чтобы "решить все честно".

8 июня 2020 года Михаил Ефремов в нетрезвом виде выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада". В результате столкновения погиб 57-летний Сергей Захаров из Рязани. Обвинение потребовало для актера 11 лет колонии общего режима, окончательный приговор по делу будет оглашен 8 сентября.