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16:55   3 Сентября 2020
Экономика

Москва и Минск договорились о порядке оплаты энергоресурсов

Москва и Минск договорились о порядке оплаты энергоресурсов

Соглашение в вопросе оплаты энергоносителей было достигнуто во время переговоров между председателем Правительства России Михаилом Мишустиным и премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

Мишустин поприветствовал решения по взаимным вопросам Москвы и Минска, завязанным с оплатой энергоресурсов, которые были приняты в ходе встречи премьер-министров.

Российский глава кабмина не стал раскрывать подробностей соглашения. В то же время он отметил, что Москва заинтересована в поднятии сотрудничества с Белоруссией на еще более высокий уровень. Более того, Россия продвигает инициативу реализации лучших практик обеих стран в отраслевом взаимодействии, передает телеканал "360".

Премьер-министр России прибыл с официальным визитом в Минск 3 сентября. В будущем запланирован визит президента республики Александра Лукашенко в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.

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Автор: Борис Нестеров
#белоруссия #энергоресурсы #Михаил Мишустин #Романом Головченко

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