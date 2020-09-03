Reuters написало об ожидаемом падении курса доллара на треть

Главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал спрогнозировал, что доллар упадет более чем на треть (36%) по отношению к евро в течение 2021 года. По его мнению, доллар достигнет уровня, которого не было свыше десяти лет. Слова аналитика передает Reuters.

Доллар упал на 11% с пикового значения 2020 года по сравнению с корзиной основных валют. По информации комиссии по торговле товарными фьючерсами США, ставки хедж-фондов против американской валюты на фьючерсных рынках достигли высшего уровня за 10 лет.

Ульф Линдал отметил, что за последние недели многие решили избавиться от доллара. Большинство инвесторов, по его словам, предсказали, что доллар обесценится на фоне падения американской экономики, также скажутся низкие процентные ставки. Опасения, что программы по смягчению негативных последствий пандемии COVID-19 раздувают бюджетный дефицит, также негативно скажутся на курсе доллара.

Аналитики канадского инвестиционного банка TD Securities добавили, что американскую валюту переоценили примерно на 10% по отношению к другим основным валютам. Однако страны все равно зависят от доллара, поэтому торговля и коммерция могут предотвратить обвал американской валюты, считает главный инвестиционный директор BlackRock Рик Ридер.

Ранее аналитики одного из крупнейших международных финансовых конгломератов Citigroup и Sova Capital заявляли, что российский рубль выглядит слишком дешевым по отношению к основным валютам. По мнению экспертов, в ближайшем будущем рубль вырастет на 6%. Аргументом в пользу недооценки рубля аналитики посчитали динамику курса валюты РФ на фоне почти 30% роста цен на нефть с апрельских минимумов.

Нынешний курс рубля связали с политическими обстоятельствами. Однако менеджер по финансам на развивающихся рынках в британской компании Shroder Investment Джеймс Баррино добавил, что предвыборная американская кампания не оставит политикам времени для обсуждения новых санкций против РФ.

По информации Центробанка РФ, курс доллара на четверг, 3 сентября, составил 73,85 руб, а евро — 87,73.