Пашаев просит для Ефремова наказание в виде колонии-поселения

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев попросил суд не лишать свободы артиста, предложив наказание в виде колонии-поселения.

Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии общего режима. Сам актер отказался от участия в прениях. Его адвокат отметил, что у Ефремова есть несовершеннолетние дети, с которыми он не сможет видеться в случае принятия судом максимального наказания.

Актер стал участником смертельной аварии на Смоленской площади Москвы. За ДТП со смертельным исходом Ефремову грозит наказание в виде тюремного заключения со сроком испытания до 12 лет.

Известная актриса Мария Миронова прокомментировала резонансное дело. Она рассказала, что за смертельное ДТП в США Ефремов получил бы десять лет тюрьмы, сообщает Nation News.