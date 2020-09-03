Суд огласит приговор Ефремову 8 сентября

Суд назначил оглашение приговора актеру Михаилу Ефремову 8 сентября. Артист обвиняется в смертельном ДТП в центре Москвы.

Актер Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе протаранил на встречке автомобиль, в результате аварии погиб водитель Сергей Захаров. Эксперты обнаружили в крови актера алкоголь и наркотические вещества. Следователи поместили Ефремова под домашний арест. Актер признал свою вину.

Прокурор попросил для него 11 лет колонии общего режима, а также запрет на вождение автомобиля на три года. Защита заявила на суде про "справедливый приговор", но без лишения свободы.