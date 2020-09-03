16:44 3 Сентября 2020Политика
Захарова указала на вмешательство СБ ООН во внутренние дела Белоруссии
Россия рассматривает вынесение белорусского вопроса на обсуждение Совета Безопасности ООН как акт вмешательства во внутренние дела государства. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Польша открыто вмешивается в дела Республики Беларусь. Более того, Варшава спонсирует организаторов беспорядков в этой стране.
Ранее стало известно, что СБ ООН намерен провести неформальное заседание по правам человека в Белоруссии.