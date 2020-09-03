Захарова указала на вмешательство СБ ООН во внутренние дела Белоруссии

Россия рассматривает вынесение белорусского вопроса на обсуждение Совета Безопасности ООН как акт вмешательства во внутренние дела государства. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Польша открыто вмешивается в дела Республики Беларусь. Более того, Варшава спонсирует организаторов беспорядков в этой стране.

Ранее стало известно, что СБ ООН намерен провести неформальное заседание по правам человека в Белоруссии.