Режиссер Алексей Герман оценил толерантность в голливудском кино

Российский сценарист и кинорежиссер Алексей Герман-младший не видит ничего плохого в том, что в американских фильмах меняют белых героев на темнокожих, а иной раз сценаристы решают поставить вместо героя-мужчины женщину. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

«Мы со своей колокольни считаем все, что в этой части происходит в США, бредом. Но могу сказать, что это совсем не так. Они действительно пытаются осуществить новую "сборку" своей страны. И если афроамериканцам нужны были свои герои, то Голливуду удалось это сделать, в этом они молодцы. Конечно, существуют в этой истории и явные перегибы. Но это уже их дело. Значит. так они чувствую справедливость. Мы – одна цивилизация, они — другая», — добавил спикер.

Толерантность меняет общество в США, но устоит ли страна перед такими установками – это большой вопрос, считает режиссер. Впереди в Америке - выборы президента, требуется разрешить «агрессивную проблему» протестов активистов BLM.