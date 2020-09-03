Правительство Сирии занимается реконструкцией исторических мест Алеппо

Правительство Сирии во главе с президентом Башаром Асадом инициировало процесс реконструкции исторических мест страны. Так, недавно заработали старые рынки города Алеппо, готовится к восстановлению еще ряд зданий.

До конца 2020 года у правительства САР есть большое количество проектов по реконструкции. Директор Старого города Алеппо Ахмед аль-Шехаби отметил, что таким образом удастся как сохранить культурное наследие Сирии, так и улучшить экономическое положение. Так, в планах восстановить замок Алеппо и здание ремесленников на площади Аль-Аламджи, передает Федеральное агентство новостей.

"Также мы хотим заняться реконструкцией рынка Зарб и рынка Хайрбек, а также улиц, идущих от Баб Дженина до мечети Джамал", — сообщил аль-Шехаби.

Не обходится и без сложностей. Основными проблемами для восстановления становится работа по исследованиям, а также меры безопасности, но они преодолимы. После того, как Алеппо был освобожден правительственными силами, начались восстановительные работы достопримечательностей.