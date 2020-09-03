Немецкая партия настаивает на предоставлении убежища Навальному

Блогер Алексей Навальный не будет находиться в России в полной безопасности, посчитал эксперт по внутренним делам фракции СвДП в Бундестаге Константин Куле.

Оппозиционная Свободная демократическая партия Германии (СвДП) обратилась к правительству Германии с просьбой предоставить убежище блогеру Алексею Навальному, который сейчас проходит лечение в берлинской клинике Charite, сообщает ТАСС.

"Навальный не будет в России в безопасности", — заявил агентству эксперт по внутренним делам фракции СвДП в Бундестаге Константин Куле.

Кроме того, он добавил, что в связи с этим немецкая сторона должна предоставить блогеру убежище. Куле и еще три политика из СвДП попросили провести внеочередное заседание политического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы. На заседании они хотят обсудить ситуацию, которая возникла вокруг российского блогера.

Берлинская клиника, куда Алексея Навального транспортировали из Омска, является настоящим прибежищем для "отравленных режимом". Вывоз блогера был осуществлен по лекалам других известных сюжетов с "отравлениями".