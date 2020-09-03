Алексей Герман: кинотеатры выживут после пандемии

Пандемия коронавируса перевернула современную реальность с ног на голову. Сервисы, которые до этого казались привычными, внезапно обрели неслыханную популярность, а досуг, которому с удовольствием уделяли время целыми семьями, оказался на грани экономического краха.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» российский сценарист и кинорежиссер Алексей Герман рассказал, справится ли с COVID-19 индустрия кино.

«Да, кинотеатры в России сейчас в очень сложном положении, но кинотеатры выживут, я уверен. В России уже разработана вакцина, люди поправятся, у них останется любовь к совместному времяпровождению. Понимаете, поход в кино –это путешествие, это отдых, это покупка поп-корна. Да, наверное, пандемия коронавируса привела к значительному сокращению, но все это компенсируется с годами. Не вижу проблемы», — считает спикер.

После того, как все кинотеатры закрылись из-за пандемии, серьезно выросла популярность у стриминговых сервисов. Их развитие в России протекало вне зависимости от COVID-19, объяснил Герман, однако отечественным сервисам все же сложнее конкурировать с западными из-за «финансовых трудностей».

По мнению режиссера, от коронавируса больше всего пострадали картины, производство которых пришлось на начало пандемии. Этим фильмам будет сложнее выходить в прокат из-за того, что съемочный процесс «застопорился» и компании-производители понесли большие убытки.

В целом, индустрия кино сейчас переживает не лучшие времена, уверен Герман. Все дело в западной «киномашине»: сейчас за океаном кино разделилось на «мейнстрим» и арт-хаус.

«Причем арт-хаус к нам [в Россию] попадает очень редко. Там [в США] все-таки сейчас победило "бабло". Если мы говорим о феномене 70–80-х годов в Америке, когда там были величайшие режиссеры и продюсеры, то можно сказать, что они дали новое дыхание стагнирующему тогда Голливуду. Стивен Спилберг, Джордж Лукас, Фрэнсис Форд Коппола – эти ребята перевернули индустрию полностью. Сейчас кино стало все-таки больше продюсерским проектом. Именно поэтому мы и видим бесконечные фильмы по комиксам, которые похожи друг на друга», — посетовал сценарист.

Герман обратил внимание, что многие современные картины, которые критики нарекают «выдающимися и великими», на самом деле таковыми не являются. К примеру, последнюю часть фильма «Мстители», вышедшую в 2019 году, гость «Патриота» назвал «очевидным преувеличением».