16:03 3 Сентября 2020Политика
Мария Захарова "поймала" Польшу на вмешательстве в дела Белоруссии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Варшава продолжает вмешиваться во внутренние дела Республики Беларусь.
Кроме очевидного вмешательства, Польша финансово поддерживает провокаторов и организаторов протестов в Белоруссии. Как ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко, сейчас ситуация в стране стабилизировалась. По его мнению, инициатором митингов стали силы извне.
Чтобы исключить военное вмешательство, белорусские войска прибыли на западные границы государства.