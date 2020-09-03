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16:03   3 Сентября 2020
Политика

Мария Захарова "поймала" Польшу на вмешательстве в дела Белоруссии

Мария Захарова "поймала" Польшу на вмешательстве в дела Белоруссии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Варшава продолжает вмешиваться во внутренние дела Республики Беларусь.

Кроме очевидного вмешательства, Польша финансово поддерживает провокаторов и организаторов протестов в Белоруссии. Как ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко, сейчас ситуация в стране стабилизировалась. По его мнению, инициатором митингов стали силы извне.

Чтобы исключить военное вмешательство, белорусские войска прибыли на западные границы государства.

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Автор: Яна Либерман
#россия #захарова #польша #белоруссия

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