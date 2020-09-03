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15:58   3 Сентября 2020
Политика

Госдума РФ просит Германию предоставить данные о Навальном

Госдума РФ просит Германию предоставить данные о Навальном

Российской Федерации должны быть предоставлены все имеющиеся сведения по случаю с блогером Алексеем Навальным. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Таким образом парламентарий отреагировал на заявления Германии о якобы имевшем место отравлении блогера. По словам Володина, канцлер ФРГ Ангела Меркель должна ответить за попытки втянуть Берлин в кампанию против России из-за случая с Навальным.

Председатель Государственной думы РФ заметил, что теперь все меньше сомнений насчет того, что эти события были спланированы специально, чтобы навредить Москве. Володин добавил, что российские депутаты открыты для диалога с немецкими коллегами по этому вопросу.

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Автор: Яна Либерман
#россия #германия #володин #навальный

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