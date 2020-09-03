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15:48   3 Сентября 2020
Общество

Беглов назвал сроки подъема заболеваемости гриппом в Петербурге

Беглов назвал сроки подъема заболеваемости гриппом в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал прививку от гриппа. Об этом сообщили в городской администрации. От сезонного гриппа будут привиты более 3 миллионов петербуржцев.

Из них 488 тысяч — дети. Эпидемический подъем наиболее вероятен в ноябре, отметил Александр Беглов. Именно поэтому важно вакцинироваться в сентябре-октябре. Каждый петербуржец должен подумать о том, как обезопасить не только себя, но и окружающих.

Российская вакцина включает в себя три штамма гриппа. Она прошла регистрацию и разрешена к применению. Министерство здравоохранения Российской Федерации поставило в петербургские больницы почти 800 000 доз вакцины, предназначенной как для детей, так и для взрослых.

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Автор: Яна Либерман
#петербург #беглов #грипп

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