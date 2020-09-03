Новый лазерный комплекс РФ «СОСНА-Н» не даст опомниться снайперам врага

Несмотря на большие расстояния и погодные условия, инициативная разработка холдинга «Швабе» сможет с высокой эффективностью уничтожить наблюдательную и снайперскую оптику вероятного противника. Посетители военно-технического форума «Армия-2020» смогли наблюдать новейшую систему-нейтрализатор в качестве одного из экспонатов.

Нейтрализатор «СОСНА-Н» является технически усовершенствованной версией своего предшественника — обнаружителя «СОСНА». Специалисты научно-исследовательского института «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, который входит в Холдинг «Швабе», являются авторами обеих разработок.

«Новый прибор "СОСНА-Н" также обнаруживает оптические устройства, которые ведут прицеливание или наблюдение за объектом. Однако при этом, в случае необходимости, он еще и нейтрализует их с помощью визуальных помех – специальным лазерным излучением», — заявил гендиректор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов.

Абсолютно все поле зрения оптического прибора вероятного противника будет засвечено интенсивным встречным излучением «сосны». Из-за этого хоть как-то использовать прибор для прицеливания или наблюдения невозможно. Эффективность работы нейтрализатора, в основном, зависит от степени удаленности цели.

Помимо подобных задач, «СОСНА-Н» также можно использовать для обеспечения безопасности важных персон и объектов, поскольку прибор относится к изделиям двойного назначения. Если рассматривать именно военную область применения, то разработка поможет создать визуальные помехи для корректировщиков, снайперов и наводчиков противотанковых ракетных комплексов противника.

Специалисты НИИ «Полюс» обратили внимание, что эффективность нейтрализатора можно продемонстрировать на объектах массового проведения мероприятий, в условиях военного полигона или при фактическом применении его в различных условиях эксплуатации.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» проходил в конгрессно-выставочном центре ВС РФ «Патриот» с 23 по 29 августа 2020 года. Гостями мероприятия стали представители почти 100 стран. На территории «Патриота» посетители увидели почти 28 тысяч экспонатов. В рамках форума было проведено более 90 двусторонних встреч, 39 из которых — с иностранными партнерами по линии Минпромторга и Минобороны России. Всего по итогам форума представители оборонных ведомств заключили более 40 госконтрактов с 27 предприятиями различных отраслей промышленности, от радиоэлектронной до космической.

Общая сумма всех заключенных госконтрактов составила рекордные 1 триллион 160 миллиардов рублей.