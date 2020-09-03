Способность к «самообучению» станет преимуществом РЛС «Резонанс-НЭ»

Макет уникальной отечественной радиолокационной станции (РЛС) метрового диапазона «Резонанс-НЭ» представили на международном форуме «Армия-2020». Комплекс способен в условиях электронного противодействия и естественных помех находить баллистические объекты любой сложности, а также крылатые ракеты, гиперзвуковые цели и летательные аппараты, созданные по технологии «стелс». Станция уже несет боевую вахту в арктических регионах РФ и успешно поставляется за рубеж.

«Резонанс-НЭ» — это несколько массивных сооружений, которые занимают площадь около гектара. Главным элементом комплекса стали антенно-фидерные устройства (АФУ), которые нужны для усиления мощности радиоизлучения, приема и обработки данных. В состав РЛС также входит вычислительная техника, а при необходимости может использоваться и наземный радиозапросчик «Лира-ВМЭ». Он может использоваться для управления воздушным движением и определением государственной принадлежности авиатехники.

Систему разработали в ЗАО НИЦ «Резонанс» (Москва). В западной классификации РЛС относится к типу Early Warning Radar Complex — радиолокационный комплекс дальнего обнаружения. «Резонанс-НЭ»способен обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям на дальности до 600 км, по баллистическим целям — до 1200 км. При этом он обнаруживает цели на высотах до 100 км.

В РЛС выполнен принцип резонансного отражения радиоволн, который приводит к резкому увеличению показателя эффективной отражающей поверхности (ЭОП) воздушных объектов. Система безошибочно фиксирует аппараты, созданные по технологии «стелс», и передает данные по ним на огневые средства поражения.

Когнитивная функция РЛС заключается в том, что вычислительное оборудование станции анализирует результаты работы по обнаружению воздушных целей, выявляет ошибки и исправляет их. Об этом в беседе с RT рассказал заместитель руководителя ЗАО НИЦ «Резонанс» доктор технических наук Александр Щербинко.

«Наш когнитивный локатор обладает искусственным интеллектом. Он «самообучается» и вырабатывает более совершенные алгоритмы. В случае с гиперзвуком искусственный интеллект анализирует все отметки цели. Это триллион операций, но искусственный интеллект позволяет значительно сэкономить машинное время. О чем и говорит низкий показатель темпа обращения к цели», — пояснил Щербинко.

Сейчас в Арктике развернуты пять РЛС. Еще столько же «Резонанс-НЭ» появится в российском Заполярье в ближайшие годы. В экспортной модификации «Резонанс-НЭ» поставляется в другие государства мира. Так, купленная Египтом РЛС «Резонанс-НЭ» отслеживает перемещение всех объектов в воздушном пространстве не только над территорией страны, но также Израиля и Сирии. А закупленная Ираном система смогла обнаружить и сопроводить американские истребители F-35, летавшие в январе 2020 года близ границ страны.

«Резонанс-НЭ» работает практически в любых природно-климатических условиях. Комплекс способен выдержать температуру от -50 °С до +60 °С, порывы ветра до 50 м/c, а также плотность выпадения осадков до 300 мм/ч. На местности «Резонанс-НЭ» развернут в виде квадрата из четырех модулей. По желанию заказчика РЛС может быть собрана в других вариантах.

Ранее военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что полеты американской авиации вблизи российских границ совершаются исключительно с провокационными целями, поэтому нельзя сказать, что они являются результатом тактической ошибки командования НАТО.