Герман-младший назвал «дефицит мозгов» проблемой российского кино

Всесторонняя экспертиза фильмов на уровне подготовки поможет решить проблему некачественного российского кино. Такое мнение выразил российский сценарист и кинорежиссер Алексей Герман-младший на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

«Проблема решается экспертизой. Фильмы должны оценивать профессионалы. Чем прозрачнее экспертиза, чем больше она делает упор на качество, на фильмы, тем лучше. Экспертиза должна быть усилена. Наверное экспертами не могут быть люди, которые продают свои проекты», — объяснил режиссер.

Герман-младший заверил, что российское кино развивается, а доля отечественных фильмов в прокате остается высокой. За последние десятилетия в качестве подросли как анимация, так и игровое кино.

Сфера кино должна регламентироваться строгими правилами, уверен Герман. Он призвал ввести в индустрии профсоюзы, которые бы защищали права сотрудников. По словам режиссера, проблема отечественного кинематографа упирается в ответственность, экспертизу и в компетенцию.

«Сейчас слишком много "бла-бла-бла". Приходит человек и говорит, что сделает компьютерную графику, которой нет нигде. Но это вранье. Я смотрю фильм в Китае, который имеет большое финансирование —100-150 млн долларов, это как вся индустрия, но он очень плох. Это значит, что дело не в деньгах. Это дефицит мозгов. Значит надо искать тех, кто может сделать», — сказал Герман.

Испорченная репутация отечественной киноиндустрии мешает ей зарабатывать большие деньги, убежден режиссер. По этой причине к российским фильмам сложно привлекать инвесторов, а кинотеатры предпочитают брать в прокат зарубежное кино.

«Инвесторы не хотят вкладываться в наше кино. Они запуганы. Также существует проблема кинотеатров. Если бы российские фильмы показывали на не на 400 экранов, а на 1000 — денег было бы больше. Нет доверия к киноиндустрии. Считается, что иностранные фильмы приносят больше прибыли, хотя это не всегда так. Поэтому российские фильмы не всегда охотно берут в прокат», — считает гость пресс-конференции.

Ранее Алексей Герман-младший заявил, что не видит ничего плохого в том, что в американских фильмах меняют белых героев на темнокожих, а иной раз сценаристы решают поставить вместо героя-мужчины женщину.